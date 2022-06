Lazio, Ibiza biancoceleste: ci sono Luis Alberto, Reina e Patric

IBIZA - C’è un po’ di Lazio a Ibiza. Foto speciale tra Luis Alberto, Reina e Patric in vacanza sulla bellissima isola. Il trio spagnolo si è ritrovato al mare tra mogli, figli e amici. Scatto ricordo postato da Patric su Instagram, che subito dopo si è ritratto in aereo pronto a fare ritorno a casa e iniziare a preparare la stagione. L’appuntamento è per tutti a Roma il prossimo 3 luglio: visite mediche e prime corse a Formello. Poi il 5 partenza per il ritiro di Auronzo di Cadore per lavorare sul serio in vista dell’inizio del campionato. In realtà tanti giocatori anche in vacanza si stanno allenando. Lazzari per esempio, in mattinata ha postato una foto prima di iniziare la sua sessione di corsa. Immobile non perde un allenamento, lo stesso fa Luis Alberto. I giocatori della Lazio sembrano già carichi.