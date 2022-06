Lazio, Immobile premiato con il Leone d'oro per meriti sportivi

VENEZIA - Un premio speciale per Ciro Immobile. Il centravanti della Lazio e della Nazionale italiana, riceverà questa sera a Venezia il Leone d'oro per meriti sportivi. L'ennesimo riconoscimento arrivato al termine di una stagione incredibile, che si è conclusa con il titolo di capocannoniere (portato a casa grazie ai 27 gol segnati in 31 gare di campionato) e con il premio di miglior attaccante della serie A. Immobile si trova a Venezia con la sua famiglia. La moglie Jessica Malena, ha infatti postato una storia su Instagram nella quale il bomber della Lazio è ritratto tra i canali del capoluogo del Veneto.