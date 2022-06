Lazio, partenza in salita: Sarri dovrà integrare velocemente i nuovi

Se Sarri fremeva in attesa del ritiro di Auronzo e di buone notizie dal mercato (Romagnoli non ancora definito, manca il portiere titolare), il calendario del prossimo campionato di Serie A di sicuro non avrà contribuito a rasserenarlo. Partenza in salita, anzi da brivido, per la Lazio. Il debutto all’Olimpico, per niente semplice, con il Bologna del vecchio amico Mihajlovic. La trasferta di Torino, rivalità accesa con Cairo e il solito corpo a corpo a tutto campo con Juric, alla seconda giornata. Si prosegue, nel week-end del 28 agosto, in casa con l’Inter di Simone Inzaghi, carissimo ex. Dunque a Marassi, di fronte alla Sampdoria, nel turno infrasettimanale di fine agosto e poi il Napoli all’Olimpico alla quinta il 4 settembre. Per respirare (si fa per dire) Sarri dovrà attendere il Verona (alla sesta), la Cremonese e lo Spezia nei turni successivi, quando sarà cominciato anche il girone di Europa League.