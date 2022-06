Calendario Lazio Serie A 2022-2023: le partite giornata per giornata

ROMA - Il sorteggio ha svelato la nuova Serie A 2022-2023 con il calendario di tutte le giornate della prossima stagione. Si parte presto, già nel weekend del 13 e 14 agosto. Per la Lazio di Sarri l'esordio sarà contro il Bologna in casa per cercare di cominciare col piede giusto davanti ai propri tifosi all'Olimpico. Il primo big match i biancocelesti l'avranno alla terza giornata contro l'Inter, il derby con la Roma invece ci sarà a novembre. Di seguito ecco tutti gli impegni giornata per giornata della Lazio.