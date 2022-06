Lazio, Pulcini confermato come medico: “Caso tamponi? Solo parole…”

ROMA - Il dottor Ivo Pulcini confermato come Direttore Sanitario della Lazio. Il medico sarà ancora al vertice dello staff biancoceleste. Per lui è stata una stagione sicuramente travagliata per via del coinvolgimento nel processo tamponi. Il medico, su Twitter, si è tolto qualche sassolino dalla scarpa dopo la notizia della conferma alla Lazio: “Grazie al Presidente Lotito e a tutti coloro che non hanno mai dubitato della mia serietà professionale e competenza, al servizio e a tutela della salute. Nessun giocatore è mai sceso in campo positivo. Nessuno ha mai potuto dimostrare, se non a parole, il contrario”. Parole chiare del dottore pronto ad iniziare una nuova stagione. Da domenica 3 luglio, in clinica Paideia, inizierà il via vai di tutti i giocatori biancocelesti che svolgeranno le visite mediche di idoneità.