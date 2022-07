Lazio, si apre la stagione: prime visite in Paideia

Iniziano le visite

Appuntamento alle 8 in Paideia, il primo ad arrivare è il boss Radu. Il contratto del romeno, scaduto tre giorni fa, sarà depositato nelle prossime ore. Non vede l’ora di ricominciare. Controlli pure per lo staff di Sarri, ci sarà un bel via vai tra oggi e domani nella struttura sanitaria di riferimento. Martedì la partenza per il ritiro di Auronzo di Cadore. La stagione della Lazio è appena iniziata.