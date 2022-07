Lazio, Immobile e Piazza del Popolo piena: “Mica male”

ROMA - Ieri mattina Ciro Immobile aveva postato uno scatto dei suoi test fisici con la didascalia: “L’entusiasmo c’è sempre”. In forma, sorridente, felice e carico. Il re della Lazio poi, nella serata di Piazza del Popolo, ha ricevuto il mega abbraccio della sua gente. Star della presentazione delle maglie, si è presentato lui sul palco con la prima divisa che poi è finita all’asta su Ebay. In mattinata, prima della partenza per il ritiro di Auronzo, ha postato una foto di Piazza del Popolo strapiena di laziali e di tante bandiere: “Come inizio non male”, recita il suo commento nella storia condivisa su Instagram. La gente ha voglia di Lazio, Ciro di caricarsi ancora di più con i suoi tifosi. E in ritiro lo aspetta un altro abbraccio pieno di calore.