Lazio, lo show delle nuove maglie: l’evento a Piazza del Popolo

ROMA - Lazio, è qui lo show. A Piazza del Popolo l’evento per presentare le nuove maglie firmate Mizuno. Il via alla cerimonia alle ore 21 con Manila Nazzaro presentatrice e i calciatori biancocelesti protagonisti. Immobile, re del gol, star della serata. Con lui i compagni Radu, Zaccagni, Felipe Anderson e Basic. Gli altri giocatori tutti in platea. Tra gli ospiti personaggi dello sport e dello spettacolo. Si alza il sipario sui kit gara Home e Away. La terza divisa verrà presentata ad Auronzo di Cadore. Tanti i tifosi sotto il palco un mese e mezzo dopo l’ultima partita all’Olimpico contro il Verona. Presente anche il presidente Claudio Lotito. E dalle 23 apertura straordinaria del Lazio Store di via di Propaganda: sarà possibile acquistare subito le nuove maglie.