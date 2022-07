Lazio-Gila, visite mediche. Ma è giallo in Paideia

ROMA - Ieri lo sbarco nella Capitale, oggi le visite in Paideia. È iniziata a tutti gli effetti l’avventura di Mario Gila alla Lazio. Il difensore spagnolo è stato prelevato dal Real Madrid per circa 6 milioni di euro. Classe 2000, i blancos potrebbero aver inserito nell’affare la clausola che prevede il 50% della futura rivendita a suo favore. Primi autografi all’esterno della clinica di riferimento laziale, poi dentro a svolgere i test. Eppure i suoi controlli sono durati pochissimo. Uscito da una porta secondaria, il difensore ha interrotto le visite per qualche problema sorto all'ultimo, quasi sicuramente dopo i protocolli di accettazione. Il suo arrivo in ritiro dunque, potrebbe essere posticipato. Sarri lo aspetta, in difesa ha gli uomini contati. In Paideia è transitato anche Kiyine: il giocatore rientrato dal prestito al Venezia cerca un'altra squadra per rilanciarsi.