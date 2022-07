Lazio, tutti i giocatori in ritiro ad Auronzo: incognita portiere

AURONZO - La Lazio è sbarcata ieri ad Auronzo di Cadore per il 15esimo ritiro sotto le Tre Cime di Lavaredo. Sarri è partito con gli uomini contati, soprattutto in difesa. L’incognita portiere rimane. Hanno cominciato a lavorare Adamonis, Alia e Furlanetto in attesa di abbracciare un titolare e un suo vice. Il mercato nei prossimi giorni darà delle risposte. E anche tra i difensori mancano uomini. Esclusi i Primavera ci sono Lazzari, Radu e Kamenovic. Patric salirà nei prossimi giorni (è ancora in Spagna), Gila deve rimandare di qualche giorno l’inizio della preparazione per problemi durante le visite mediche.