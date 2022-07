Lazio, primo allenamento ad Auronzo: Sarri lavora sulla difesa

Il primo giorno di lavoro

Esercitazioni sulla difesa (con gli uomini contati) con Sarri a dirigere i lavori. Poi fase di recupero palla con il gruppo diviso in due. Immobile, seppure in allenamento, sigla la prima rete della stagione. Non ufficiale, certo, ma Ciro dimostra subito di essere in palla. Applausi per Cancellieri, nuovo volto dell’attacco provato da Sarri come vice Ciro. Indicazione iniziale, ma comunque importante. Nel pomeriggio altra seduta, ma il caldo che si fa sentire anche ad Auronzo ha costretto il tecnico a posticipare l’orario d’inizio. Si parte alle 17.45 (non più alle 17).