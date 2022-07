Lazio, ad Auronzo arrivano i nuovi: atteso anche Marcos Antonio

AURONZO - Ieri Patric, domani altri giocatori. La Lazio pronta ad accogliere in ritiro i nuovi acquisti e i giocatori impegnati con le rispettive nazionali sino a metà giugno. Hysaj, Marusic, Milinkovic e Acerbi hanno usufruito di qualche giorno di vacanza in più, da domani tutti in Cadore per iniziare ufficialmente la nuova stagione. C’è attesa anche per vedere Marcos Antonio. Il centrocampista, di fatto primo acquisto di questa estate, era tornato in Brasile per sbrigare alcune pratiche burocratiche legate al visto. A breve inizierà la preparazione atletica agli ordini di Sarri. Un viaggio unico per rinforzare la rosa orfana di tanti giocatori. Probabilmente si aggregherà anche Casale, stamattina in Paideia per le visite mediche di idoneità.