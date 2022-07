Cataldi: "Lazio, con Sarri faremo un grande campionato"

AURONZO DI CADORE - " Con Sarri è cambiato qualcosa , ho sfruttato le mie occasioni. Il mio obiettivo è sempre stato impormi con questa maglia. A prescindere da chi viene, mi auguro che tutti possano portare qualcosa in più. La scorsa stagione è stata di transizione, ma negli ultimi mesi siamo riusciti a mettere in campo ciò che ci ha chiesto il mister. Mi auguro che questa Lazio riesca a svolgere un grande campionato , a prescindere da chi arriverà". Parla così in conferenza stampa da Auronzo di Cadore Danilo Cataldi , in ritiro con la Lazio per preparare la prossima stagione.

Cataldi: "Quest'anno qualcosa di importante"

"Penso di avere un ruolo ben preciso in squadra. Un gruppo come la Lazio deve avere concorrenza in tutti i ruoli. Avevo un grande rapporto con Leiva, lo scorso anno abbiamo legato ancora di più. Quest'anno vogliamo fare qualcosa di importante, quindi ben vengano nuovi calciatori di valore. Mi sento un titolare di questa Lazio, ma non è importante. Il mio obiettivo è fare qualcosa di grande con questa squadra", ha proseguito.

Cataldi: "Aiuterò Marcos Antonio"

"Voglio aiutare Marcos Antonio per farlo inserire al meglio negli schemi del mister. Sarri ha portato richieste differenti ad un centrocampista come me. Lo staff tecnico è veramente d'aiuto, anche per capire meglio i movimenti. Voglio continuare a migliorare perché ogni partita può concedere uno spunto in più. Il mio obiettivo personale? Vorrei giocare ancora con continuità. Quando inizia un ritiro si pensa al lavoro da svolgere, ho in mente tanti obiettivi per la Lazio: le sensazioni che arrivano da questo ritiro sono molto positive", ha concluso.