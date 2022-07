Lazio, Marcos Antonio e Casale sono arrivati. Radu ko

BELLUNO - Quarta giornata di allenamenti per la Lazio di Maurizio Sarri ad Auronzo di Cadore dove si sta svolgendo il ritiro della squadra. Doppia sessione di allenamento per i biancocelesti che hanno aggiunto 5 nuovi giocatori: Hysaj, Marusic, Marcos Antonio, Acerbi e Casale. Oltre alle new entries la notizia della giornata è l'infortunio di Stefan Radu: il giocatore rumeno ha lasciato in anticipo la sessione pomeridiana toccandosi la zona dell'adduttore. Un Radu che nella sessione mattutina era l'osservato speciale dell'allenatore durante gli esercizi tattici per la difesa mentre attaccanti e centrocampisti svolgevano esercizi in palestra.