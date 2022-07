Lazio, il debutto di Casale: ecco il messaggio su Instagram

AURONZO DI CADORE - Si è subito calato nella realtà Lazio, Nicolò Casale. Aspettava da tempo questo momento, poi l’arrivo a Roma, le visite, la firma sul contratto e la partenza per il ritiro. Sarri gli ha fatto assaggiare subito il campo nell’amichevole contro l’Auronzo. L’ex Verona è entrato nella ripresa indossando così per la prima volta la maglia della Lazio. Un paio di contrasti, qualche anticipo, normale amministrazione. Poi poco dopo il triplice fischio allo Zandegiacomo, Casale ha scritto su Instagram: “Una nuova maglia, una nuova sensazione, una nuova emozione. L’inizio di una nuova storia”. Il tutto accompagnato dall’emoji dell’aquila e uno scatto che lo ritrae in campo. Casale è pronto alla sfida.