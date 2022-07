Diretta Auronzo-Lazio ore 18: probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

AURONZO DI CADORE (Belluno) - In attesa dei nuovi arrivi, alle ore 18 è prevista la prima uscita stagionale della Lazio di Maurizio Sarri. Sotto le Tre Cime di Laveredo, infatti, i biancocelesti scenderanno in campo per affrontare - nell'amichevole divenuta ormai una tradizione - i dilettanti locali dell'Auronzo di Cadore. L'ex tecnico di Napoli e Juventus non potrà contare su Radu, che ha interrotto ieri l'allenamento per un fastidio agli adduttori, e su Immobile, alle prese con un lieve affaticamento e tenuto a riposo precauzionale. Parteciperanno, oltre ai numerosi ragazzi della Primavera aggregati in prima squadra, tutti i calciatori presenti sin dal primo giorno del ritiro veneto, con l'aggiunta di Patric, arrivato poco dopo.