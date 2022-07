Lazio, Nasti e l’attesa per il baby Zaccagni: “Cameretta bianca e celeste”

ROMA - Chiara Nasti e l’amore per Mattia Zaccagni racchiuso in una storia Instagram che ritrae il giocatore biancoceleste in posa. La didascalia parla chiaro: “Ti amo e mi manchi”. L’esterno è ad Auronzo con la squadra per il ritiro, la bella modella e influencer si gode le vacanze in attesa del suo ritorno. E sui social ha risposto a qualche domanda: “La stanza per il bambino in arrivo? Gia ha la sua cameretta e a breve comprerò tutto. Se avete idee, mandate pure. Ovviamente sarà bianca e celeste".