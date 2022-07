Lazio, Romagnoli subito in campo: studia già con Sarri

AURONZO - Primo allenamento con la maglia della Lazio per Alessio Romagnoli. La scorsa notte l’arrivo in Veneto, stamattina subito in campo agli ordini di Maurizio Sarri. Prima fase atletica, poi esercitazioni per la difesa con l’ex Milan immediatamente protagonista. Appena è sceso in campo ovazione da parte dei tifosi: “Vai Alessio, daje!”, il grido dalle tribune. Lui ha salutato e poi, a testa bassa, ha iniziato l’allenamento. Sarri lo ha preso da parte per qualche istante: indicazioni sulla posizione e sulla tattica. Alessio si è mosso in una linea composta da Hysaj, Patric e Marusic. Dall’altra parte c’erano Acerbi con Lazzari, Ruggeri e Marinacci. Avventura iniziata anche in campo, Romagnoli sogna pure il debutto nell'amichevole di giovedì contro l’NK Dekani.