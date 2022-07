Lazio, l’arrivo di Romagnoli ad Auronzo: c’è anche Tare

AURONZO - A tarda notte Alessio Romagnoli è arrivato in ritiro ad Auronzo di Cadore. E nonostante l’ora, tanti i tifosi ad accoglierlo sotto l’albergo. Nel van presenti anche gli altri acquisti Gila e Maximiano, ma non solo. È salito in Veneto pure il ds Igli Tare per vedere gli allenamenti da vicino. La star ovviamente è l’ex difensore del Milan: ha salutato i laziali dalla porta principale dando appuntamento al campo per il suo primo allenamento. E poi in un video, postato dalla Lazio sui social, ha dato la buonanotte: “Forza Lazio! Non scordatelo mai". Inizia anche in campo la sua nuova avventura. Alessio è carico più che mai.