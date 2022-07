Lazio, Marusic: "All’inizio con Sarri è stata dura"

AURONZO DI CADORE - "Questo periodo come sempre si lavora tanto, ci alleniamo due volte al giorno. Ci serve per tutta la stagione. Sicuramente ci saranno cambiamenti per il Mondiale, ma ci saranno tante partite fino al 14 novembre e dovremo essere pronti. In questi cinque anni ho cambiato tanti ruoli, ma terzino destro o sinistro è lo stesso per me. Il mister sceglie e io devo farmi trovare pronto". Sono le parole di Adam Marusic ai canali ufficiali della Lazio. Il calciatore biancoceleste ha poi aggiunto: "All’inizio col mister è stata dura, ma dopo è stato più semplice. I primi due tre mesi è stato difficile perché abbiamo cambiato modo di giocare, ma nonostante i miglioramenti dobbiamo ancora lavorare. Provo a dare tutto ogni partita e ogni allenamento, ho giocato tanti ultimi due anni e sono contento. L’importante è stare bene se i risultati sono risultati questi".