Lazio, ritiro finito: la squadra torna a Roma dopo l’allenamento

AURONZO DI CADORE - Ultimo allenamento sul campo Zandegiacomo, seduta di scarico molto blanda dopo le fatiche di ieri in amichevole. In quattro non si allenano: Casale, Akpa Akpro Cancellieri e Pedro. Un lavoro leggermente più intenso per Patric, Romagnoli e Milinkovic che in questi giorni si sono allenati di meno. Portieri a parte con i preparatori. Mezz’ora di scarico, poi tutti a chiudere le valigie. Poco prima di pranzo la Lazio è salita sul pullman direzione Venezia. Da lì, in aereo, si torna a Roma. Nuovo appuntamento al 25 luglio. Il 26 poi, partenza per la Germania. La Lazio farà base a Grassau, cittadina dell’Alta Baviera. In programma le amichevoli con Genoa e Qatar.