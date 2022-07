Lazio, allenamento in Germania: due non si allenano

GRASSAU - La Lazio lavora in Germania, doppia seduta in programma sia oggi che domani. Maurizio Sarri alza di nuovo i ritmi in questa fase della preparazione. Pesa un po’ il ko in amichevole contro il Genoa di ieri, ma sabato ci sarà subito l’occasione del riscatto. Si gioca con la nazionale del Qatar prima di fare ritorno a Roma. Non si sono allenati Patric e Pedro. Il primo soffre di un problema al ginocchio (iperestensione come ammesso ad Auronzo in conferenza stampa), il secondo di un affaticamento al polpaccio. Da capire se potranno tornare a disposizione per la partita di sabato pomeriggio, altrimenti Sarri li potrà allenare di nuovo a partire dalla prossima settimana, quando a Formello il gruppo tornerà a sudare. Il debutto stagionale contro il Bologna del 14 agosto è sempre più vicino.