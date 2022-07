Lazio, Immobile e gli auguri a Pedro. Poi spunta Iniesta…

GRASSAU - Una torta con le foto personali più belle per Pedro che nel ritiro in Germania festeggia 35 anni. Il campione spagnolo coccolato da compagni di squadra e staff a Grassau, ma non solo. Spuntano diversi auguri anche via social, come quelli dell’ex compagno ai tempi del Barcellona, Andrés Iniesta: “Auguri fratello. Sei un grande”. La foto scelta è con la maglia blaugrana in una partita di Champions che i due hanno giocato e vinto. Bella la dedica anche di Ciro Immobile: “Grande persona e grande campione”, ha scritto il bomber della Lazio. E poi Patric: “Esempio in ogni sentimento, auguri!”. Pedrito festeggia con il sorriso e l’affetto dei suoi amici e compagni. I 35 anni sono solo un numero, lui ha fame di calcio e non vede l’ora di tornare a giocare partite vere.