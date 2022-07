Lazio, sabato si gioca contro il Qatar: tutti i dettagli

ROMA - Seconda e ultima amichevole per la Lazio in ritiro tra Germania e Austria. Dopo la sfida con il Genoa, sabato pomeriggio si gioca contro la nazionale del Qatar. Piccola variazione di programma: la partita non si disputerà più a Grodig, ma in un piccolo stadio di Salisburgo, ancora da ufficializzare. Tutto sarà a porte chiuse come era stato annunciato l’incontro con il Genoa. Poi gli organizzatori hanno venduto i biglietti ai tifosi locali, alla fine si sono contate circa 200 persone presenti sugli spalti. Il match sarà trasmesso da Dazn. La Lazio dopo la partita contro il Qatar farà ritorno a Roma. Sarri farà proseguire la seconda fase della preparazione direttamente a Formello in attesa del debutto stagionale il prossimo 14 agosto contro il Bologna all’Olimpico.