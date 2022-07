Lazio, Canigiani: "Supereremo quota 20 mila abbonamenti"

ROMA - Gli sforzi economici del presidente Lotito sul mercato, con l'acquisto di sei nuovi giocatori (e se ne aspettano altri), ha dato un'accelerata importante ai numeri della campagna abbonamenti, che inizialmente procedeva a rilento. Il dato aggiornato l'ha fornito il responsabile del marketing biancoceleste Marco Canigiani: "Il giorno dopo la fine della campagna abbonamenti, verranno messi in vendita i biglietti per la partita contro il Bologna: così i tifosi avranno poco meno di una settimana per acquistare i tagliandi per il match. A proposito di abbonamenti, lunedì sono certo che supereremo quota 20 mila", ha detto ai microfoni ufficiali del club.