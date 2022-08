Lazio, il programma della settimana: sabato altra amichevole

FORMELLO - Due ritiri archiviati, ora scatta la fase tre della preparazione. La Lazio da domani, martedì, inizierà a lavorare a Formello. Da adesso in poi si fa sul serio, lo sguardo è rivolto al debutto in Serie A contro il Bologna del 14 agosto. La squadra è rientrata sabato sera dall’Austria dopo lo 0-0 in amichevole contro il Qatar, poi Sarri ha concesso un po’ di riposo. Sino a giovedì sedute pomeridiane, mentre venerdì convocazione per il mattino. Al pomeriggio la partenza per la Spagna, sabato (ore 20) si giocherà contro il Valladolid all’Estadio Municipal José Zorrilla. In palio c’è il Trofeo Ciudad de Valladolid, arrivato alla sua 48esima edizione. Per la Lazio sarà la prova generale ad una settimana dal debutto in campionato.