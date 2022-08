Marcos Antonio: "Ho scelto subito la Lazio. Voglio portarla in Champions"

FORMELLO - La bella avventura allo Shakhtar, poi lo scoppio della guerra in Ucraina e la fuga in Brasile. Marcos Antonio ha aspettato una chiamata importante per rilanciarsi. Ecco la Lazio nel suo futuro. Vuole tornare a crescere dimostrando tutto ciò che aveva fatto di buono in passato. E con la maglia biancoceleste non vede l'ora: "Sono molto felice di essere qui dopo un periodo difficile per me. Essere qui è un’allegria immensa e mi sento molto bene dal punto di vista fisico. La guerra in Ucraina? Non ne parlo, è ancora in corso. De Zerbi mi ha aiutato molto, non sarà diverso rispetto a quello che troverò qui. Sarri? Sono a disposizione, farò tutto quello che mi chiederà. Leiva un grande, ricordo anche Hernanes. Mi ispiro molto a Lucas, soprattutto in fase difensiva. Ho parlato con lui, gli ho detto che avrei preso il numero ed era felice. Il calcio italiano è molto bello, cercherò di fare bene. Giocare la Champions è un obiettivo, la Lazio merita di esserci. Gli altri centrocampisti qui sono forti, voglio imparare, farò del mio meglio. Poi spetterà al tecnico decidere, io devo farmi trovare pronto. Ho scelto la Lazio appena ricevuto la chiamata, è un grande club. Il mio ruolo? Sono multifunzionale e quello che mi chiederà Sarri l’ho fatto anche allo Shakhtar”.