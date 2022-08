Lazio, Vecino già carico: "Primi minuti nelle gambe, presto al top"

ROMA - Con l'esordio di ieri nell'amichevole contro il Real Valladolid Matias Vecino si è goduto i suoi primi minuti in campo con la nuova maglia della Lazio. Il centrocampista uruguaiano ex Inter è entrato al 59' al posto di Toma Basic, giocando una mezz'ora abbondante. Nella serie dei calci di rigore Vecino ha sbagliato il suo tiro dal dischetto ma ha già dimostrato di avere tanta voglia di riscattarsi dopo alcune stagioni anonime. La scelta Lazio va dunque in questa direzione, voluto da Maurizio Sarri che ben conosce e che ne ha apprezzato le qualità sin dai tempi di Empoli. La condizione non è certamente delle migliori, ma Vecino sa già che, con sudore e lavoro costante, saprà farsi trovare pronto. Intanto, il centrocampista biancoceleste ha fatto sapere dal suo profilo Instagram di essere già carico: "Primi minuti nelle gambe. Presto al top".