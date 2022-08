Lazio, Luis Alberto scherza con i tifosi: "Segno in Coppa..."

FORMELLO - Volto sereno, rilassato e un bel sorriso mentre varca il centro sportivo di Formello. Luis Alberto si ferma con i tifosi prima di andare ad allenarsi e risponde ad una ragazza, sua grande fan, con molta simpatia. La tifosa ammette: "Quest'anno non verrò quasi mai allo stadio visto che lavorerò ogni weekend, mi sa che non segnerai". Il Mago però, non ci pensa due volte e risponde subito: "Vorrà dire che segnerò il giovedì in Europa League". Il feeling con i tifosi c'è, è rimasto intatto. Sogna di tornare in Spagna e di giocare per il suo Siviglia, ma al momento nessuna offerta è arrivata a Formello. Così Luis continua ad allenarsi e cercare di fare bene con la maglia della Lazio come fatto fin qui. Domenica c'è il debutto in campionato, chissà se Sarri lo sceglierà tra i titolari. Nelle ultime amichevoli gli ha sempre preferito Basic. Luis, coccolato dai tifosi, è pronto a riprendersi il porto da titolare.