Lazio, Etienne Tare saluta: va al Rapid Vienna

ROMA - Etienne Tare riparte dal Rapid Vienna. Il figlio del direttore sportivo della Lazio, dopo l’avventura in Primavera, ha scelto le giovanili della squadra austriaca per lanciare la sua carriera. Sognando magari la prima squadra e debuttare nell’Admiral Bundesliga. Il classe 2003, su Instagram, ha salutato tutti: “Dopo 13 anni con i colori della mia squadra del cuore, volevo ringraziare la società, tutti i miei compagni e lo staff per tutto quello che hanno fatto per me. Grazie di cuore, e sempre forza Lazio!". La didascalia accompagna un video che raccoglie tutte le immagini più belle con la Lazio sullo sfondo. Dalle giovanili alle foto sotto la Curva Nord a festeggiare i successi della prima squadra. Con la Primavera biancoceleste ha collezionato 61 partite, 7 gol e 3 assist.