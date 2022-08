Lazio, l’annata di Basic: dalla frase di Sarri, al posto da titolare

ROMA - Toma Basic e l’anno della consacrazione. Alla sua seconda stagione alla Lazio vuole diventare finalmente importante, non un giocatore senza posto fisso. Grande preparazione la sua: apprezzato e incitato dai tifosi, si è impegnato tanto ed è risultato pure decisivo in zona gol. Quattro le reti segnate nelle amichevoli estive. Un segnale notevole di crescita che sommato alle bizze di Luis Alberto lo faranno partire, almeno per il momento, titolare alla prima di campionato contro il Bologna.