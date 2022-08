Lazio, Milinkovic innamorato: relax al mare con la sua Natalija

ROMA - Esordio con vittoria per la Lazio alla prima di campionato. Poi Maurizio Sarri ha concesso un giorno di riposo a tutto il gruppo. Ferragosto da passare in famiglia e amici, all’insegna del relax e del divertimento. Sergej Milinkovic-Savic ne ha approfittato per andare in barca a Ponza con la sua Natalija: foto su Instagram di baci e sorrisi nel bel mare azzurro dell’isola pontina. Il riposo purtroppo dura poco: oggi alle 18 è fissata la ripresa degli allenamenti. All’orizzonte c’è la sfida contro il Torino in programma sabato alle 18.30. Tutti in trasferta alla ricerca di un’altra vittoria. Milinkovic ha ricaricato le pile, è pronto per una stagione super. Tutta la Lazio è ai suoi piedi, il Sergente lo sa.