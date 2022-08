Lazio, si torna a correre: Sarri punta il Torino

FORMELLO - Ferragosto di riposo dopo la prima giornata di campionato, la Lazio torna nel pomeriggio ad allenarsi (ore 18) per preparare la trasferta di sabato a Torino. Si gioca contro i ragazzi di Juric alle ore 18.30. Sarri ritroverà a disposizione per la prima volta Nicolò Casale, squalificato per la prima. Occhi puntati su Pedro, colpito forte nell’ultima amichevole dell’estate contro il Valladolid. Da quel 6 agosto non si è più visto con i compagni. Potrebbe recuperare, ma difficilmente partirà dal primo minuto. Zaccagni pronto ancora a sostituirlo. Tra i pali Provedel ha campo libero dopo l’espulsione di Maximiano. Toccherà all’italiano essere titolare. Luis Alberto scalpita: al debutto è entrato nella ripresa, con Basic si giocano il ruolo di mezzala sinistra.