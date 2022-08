Lazio, si rivede Pedro: ora punta una convocazione per il Torino

FORMELLO - Un mezzo sorriso per Maurizio Sarri che ieri ha ritrovato Pedro in campo. Allenamento differenziato per lo spagnolo della Lazio, un segnale positivo visto che non si era più visto dall’amichevole in Spagna contro il Valladolid. In quel match ha rimediato una brutta contusione alla caviglia destra che lo ha tenuto fuori per un po’ facendogli saltare il debutto stagionale all’Olimpico. Pedrito spera di tornare in gruppo tra oggi e domani per riuscire a strappare una convocazione per la partita contro il Torino in programma sabato alle 18.30. Ci sono buone possibilità di rivederlo in panchina. Rimane pronto per una maglia da titolare Mattia Zaccagni che nonostante la botta al costato rimediata domenica scorsa si è allenato regolarmente con il resto del gruppo.