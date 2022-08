La Lazio e il post per Milinkovic: anniversario speciale

ROMA - Era quasi un giocatore della Fiorentina, alla fine però il suo destino ha detto Lazio. E i colori biancocelesti Sergej Milinkovic-Savic li ha addosso ormai da sette anni. Era il 2015 quando arrivò giovanissimo e sconosciuto dal Genk, ma in poco tempo, stagione dopo stagione, assist dopo assist e giocata dopo giocata il Sergente ha fatto innamorare i suoi tifosi. Oggi la Lazio ricorda l'anniversario: "Sette anni fa oggi, Milinkovic faceva il suo debutto in Serie A". Esattamente era il 22 agosto 2015, Lazio-Bologna 2-1, il serbo in campo per una mezz'ora. Ancora non lo sapeva nessuno, ma quello sarebbe stato l'inizio di sette anni bellissimi. E la storia continua...