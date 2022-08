La frase urlata da Milinkovic all’arbitro nel finale di Torino-Lazio

TORINO - Torino-Lazio finisce 0-0 senza particolari emozioni. I biancocelesti nel secondo tempo provano con un po’ di voglia in più e nel finale, già in pieno recupero, sono pronti all’ultimo assalto in fase di ripartenza. Ripartenza che però non arriva, perché l’arbitro Piccinini non fa finire l’azione (in superiorità numerica) e fischia tre volte per la fine del match. Rabbia biancoceleste di tutti i giocatori. Ma è Milinkovic, uscito poco prima, che dalla panchina corre in direzione del direttore di gara: “Ma come fai?”, urla il Sergente con verve. Piccinini non sente ragione e lo ammonisce. Serve l’aiuto di Immobile e compagni per far tornare la calma a centrocampo. La ripartenza era parecchio invitante, poteva essere l’ultima occasione del match. Ma con il fischio finale tutto si è concluso.