ROMA - Manuel Lazzari è in forte dubbio per il match di stasera contro l'Inter. Il terzino destro biancoceleste, che ieri si era allenato regolarmente, è stato colpito da un forte attacco febbrile. Sarri valuterà le sue condizioni nelle prossime ore e deciderà, insieme allo staff medico, se inserirlo o meno nella lista dei convocati. In caso di forfait ballottaggio a due tra Hysaj (favorito) e Radu.