Lazio, euforia Pedro: "Che serata all'Olimpico. Grazie a squadra e tifosi!"

ROMA - La Lazio si gode la serata magica di ieri sera all'Olimpico: il 3-1 rifilato all'Inter nella terza giornata di campionato vale per i biancocelesti, almeno per il momento, il primo posto solitario in classifica. Il colpo di testa di Felipe Anderson, il siluro di Luis Alberto e il destro chirurgico di Pedro mandano i ragazzi di Sarri in paradiso e l'ex Inzaghi all'inferno. Decisiva, nell'economia del match, la doppia mossa spagnola di Mau che nel secondo tempo dà la svolta alla partita: il 10 e il 9 scuotono i compagni dopo il pareggio di Lautaro Martinez e il successivo momento di massima pressione interista regalando ai tifosi biancolesti una notte da sogno e un dolce risveglio con due autentiche prodezze balistiche. Stesse, forti emozioni provate dallo stesso Pedro: il fuoriclasse iberico commenta, sul proprio profilo Twitter, la grande prestazione personale e di squadra contro i nerazzurri: "Una serata molto bella ieri. Grazie a tutta la squadra per questa vittoria e a tutti i tifosi per l‘atmosfera fantastica all‘Olimpico. Avanti cosi! Forza Lazio".