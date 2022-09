Lazio, con il Napoli c'è bisogno di Romagnoli

ROMA - Impegni appiccicati e calciatori acciaccati. Scarico e vigilia, allenamenti attaccati. Soltanto due sedute tra la trasferta a Marassi e il secondo big match stagionale con il Napoli. Tempi a dir poco ristretti, ogni problemino fisico si ingigantisce di fronte al calendario fitto di partite. Il Napoli in vista, naturalmente, fa aumentare l'apprensione per i giocatori sostituiti contro la Sampdoria. Felipe Anderson e Romagnoli, un colpo duro alla caviglia e un affaticamento muscolare. Situazioni e guai diversi: al momento sembra più probabile il recupero del brasiliano che quello dell'ex Milan, frenato nel finale da un indurimento all'adduttore. C'è ansia per un suo forfait, andrà monitorato oggi, ha pagato muscolarmente le gare ravvicinate contro Inter e Samp. In estate la sua preparazione atletica era stata condizionata dalla pubalgia con cui aveva convissuto negli ultimi dodici mesi.

Le speranze La presenza per sabato sera rimane in bilico. È comunque possibile. Ha evitato la lesione muscolare, si è fermato in tempo chiedendo il cambio al minuto 81. Il gol del pareggio, una volta uscito, è arrivato proprio da quella parte, con l'inserimento di Gabbiadini nella zona di competenza da poco abbandonata. Ci sono chance maggiori per Felipe Anderson. La caviglia sinistra non preoccupa nonostante il taglio rimediato a inizio match dopo un contrasto con Sabiri. Il brasiliano ha resistito fino al 41', poi si è arreso. «Il trauma ha provocato una vasta ferita nella parte inferiore della gamba destra», ha spiegato il medico sociale Rodia al triplice fischio. «Ha un taglio ampio, non è grave. Vediamo se lo avremo col Napoli», ha aggiunto Sarri.

Le condizioni Sono stati necessari cinque punti di sutura, stringendo i denti potrebbe farcela ed essere riproposto sulla fascia dall'inizio. Saranno fondamentali le risposte e la resistenza al dolore nella sgambata di oggi. A Formello è già tempo di vigilia e prove tattiche. Il discorso vale per Felipe e anche per Romagnoli. Le sue condizioni tengono in sospeso le decisioni in difesa. Gila ha affiancato Patric mercoledì, Casale non ha ancora esordito, si spera nel rientro immediato di Romagnoli vista la difficoltà del confronto. Vanno valutati due aspetti distinti come i rischi tattici e fisici. Sulle fasce verranno confermati Lazzari a destra e Marusic a sinistra. Hysaj viaggia invece verso un'altra esclusione dalla lista dei convocati: a inizio settimana ha subìto un forte trauma contusivo al torace, si attendono ulteriori controlli per capire l'entità dello stop dell'albanese.