Lazio, ufficializzata la lista Uefa: fuori Kamenovic

ROMA - La Lazio ha ufficializzato l'elenco dei 22 calciatori scelti per prendere parte alla fase a gironi dell'Europa League. Della lista, pubblicata sul sito del club, non fanno parte Kamenovic e Fares (inserito invece nell'elenco per il campionato). I due difensori sono gli unici nomi esclusi dal tecnico biancoceleste.