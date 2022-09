Lazio, Milinkovic suona la carica: "Con il Napoli serve più cattiveria"

ROMA - Ha iniziato la sua ottava stagione in maglia biancoceleste collezionando tre assist. Ora Sergej Milinkovic Savic, non vede l'ora di lasciare il segno anche in zona gol. Contro il Napoli guiderà il centrocampo biancoceleste, in una gara che si annuncia molto difficile. "Loro sono una squadra molto forte e con tanta qualità. Lo scorso anno abbiamo perso nel finale, stavolta cercheremo di portare a casa la vittoria", ha dichiarato il centrocampista serbo nel match program pubblicato dal club biancoceleste.

"Dobbiamo essere più cattivi"

La Lazio è reduce dal pareggio sul campo della Sampdoria, subito nel recupero. "Cosa ci insegna? Che dobbiamo essere più cattivi per segnare di più e chiudere prima le partite senza aspettare l’ultimo minuto". Il centrocampista serbo è ancora a secco dopo i primi quattro turni. "In questa stagione sono partito con gli assist mentre lo scorso anno avevo segnato subito alla prima di campionato. L’importante è sempre vincere, non chi segni. Sarà un bel campionato, difficile e con tante squadre raccolte in pochi punti come avvenuto lo scorso anno, quando fino alla fine non si sapeva chi avrebbe vinto lo scudetto e chi sarebbe retrocesso".