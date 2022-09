Lazio-Feyenoord, l’Olimpico aspetta: il punto sui biglietti venduti

ROMA - La Lazio pronta al debutto in Europa League contro il Feyenoord. Lo farà in casa in un Olimpico che al momento raccoglie poco più di 13mila tifosi. È questo il numero di biglietti staccati a ieri, le previsioni danno circa 20mila spettatori per il match che inizierà giovedì sera alle ore 21. Tanti i laziali sugli spalti per la partita contro l’Inter (oltre 55mila) e con il Napoli (circa 36mila). Al momento la risposta europea non è grandiosa, Sarri, la società e i giocatori speravano in un afflusso maggiore. Ma c’è ancora tempo per provare a riempire lo stadio. I prezzi sono popolari: 14 euro per Curva Nord e Distinti, 30 per Tribuna Tevere e Parterre laterale, 50 per Tribuna Tevere Top e Parterre centrale. Gli under 16 (ragazzi nati dall’1 gennaio 2006) possono acquistare tagliandi a prezzo ulteriormente ridotto. Va ricordato che all’Olimpico non ci saranno i tifosi del Feyenoord. Gli olandesi rimarranno a casa dopo i danni nella Capitale nel 2015 (Roma-Feyenoord, sfregiarono la Barcaccia).