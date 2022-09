Lazio, Maximiano in cerca di rilancio: con il Feyenoord la possibile chance

ROMA - Tasto reset, si ricomincia. Luis Maximiano pronto a prendersi il posto da titolare in Europa League contro il Feyenoord. La decisione finale spetta a Sarri, ma per il portoghese potrebbe esserci l’occasione del rilancio dopo l’esordio da incubo alla prima di campionato contro il Bologna. Dopo appena cinque minuto prende il pallone con le mani fuori dall’area: rosso e addio titolarità, tocca a Provedel . L’italiano ha risposto con grandi parate, in Serie A il titolare è lui. Gerarchie fatte.

Il lavoro di Maximiano

In silenzio, a testa bassa, lavora a Formello in attesa di un’altra occasione. Luis è fatto così: zero post social, niente interviste, solo sudore. Circondato dall’amore della sua famiglia (prima dell’esordio con la Lazio è diventato papà), aspetta il momento giusto. Dopo quel maledetto errore del 14 agosto, ecco la chance in Europa League per riprendersi la scena. Il classe ’99 è pronto, vuole stupire in positivo e dimostrare tutte le qualità. Sarri riflette, con il Feyenoord è la prima partita utile per il rilancio del portiere.