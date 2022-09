Lazio, festa Milinkovic per la presenza numero 300: messaggio ai tifosi

ROMA - “Sto qui con il sorriso”, aveva detto Sergej Milinkovic-Savic in conferenza prima della sfida contro il Feyenoord. E in effetti è così: messaggio per tutti i tifosi dopo aver centrato la presenza numero 300. In un video postato dalla Lazio sui social dopo l’apparizione da record nel match di Europa League contro gli olandesi, il Sergente ride e saluta i laziali: “Sono contento di questa partita numero 300, sempre forza Lazio”. E su Instagram un post speciale per il traguardo raggiunto: “300 battaglie insieme”. Poche parole che scatenano i laziali. Il commento più frequente? Uno solo: “Sergio, ne vogliamo altre 300, ne abbiamo bisogno”. Un feeling speciale. E con il calciomercato lontano certi pensieri sono spariti. Sergio ha voglia di divertirsi con la Lazio, la sua squadra da sette anni. Al futuro, come in ogni sessione, ci penserà più avanti.