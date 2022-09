Lazio, voglia Immobile: tutti i numeri contro il Verona

ROMA - Cinque presenze e due gol per Ciro Immobile in questo inizio di campionato. Una partenza leggermente a rilento rispetto agli standard mostrati dell’iperbomber della Lazio. Lo scorso anno, per dire, nelle prime cinque apparizioni in Serie A furono 6 le reti (alla seconda giornata tripletta allo Spezia). Ciro non ci sta, ha voglia di gol per la squadra e per se stesso. Nella classifica marcatori è costretto, cosa incredibile, a rincorrere. Di solito partiva sempre in pole, quest’anno comanda Arnautovic (5 reti di cui 2 su rigore).