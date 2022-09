Sarri, il gioco e l’anima: così ha riacceso la passione della Lazio

ROMA - Sembra nato laziale, Maurizio Sarri. L’idolo dell’Olimpico, di nuovo in amore. Il Comandante di un popolo e di una curva abituata a contrastare il potere. Non è stato casuale, due giorni fa, il richiamo allo scudetto Duemila nel comunicato degli Ultras. La Juve crollò a Perugia, dopo il diluvio universale e una settimana in cui venne organizzata una manifestazione di protesta davanti agli uffici federali di via Allegri per contestare l’arbitro De Santis e il gol annullato a Fabio Cannavaro, all’epoca difensore del Parma, nella partita con i bianconeri alla penultima giornata. Tutta la Lazio, Roberto Mancini in testa, oggi ct, scesero in campo e organizzarono una serie di interventi in sala stampa per tenere desta l’attenzione e protestare, sollevando l’eco mediatica. Già nella stagione precedente era stato scippato uno scudetto ai biancocelesti di Eriksson e Cragnotti. Altri tempi, personaggi diversi, un calcio differente.

Anima Lazio Nella Lazio di Sarri, però, c’è lo stesso tipo di seme. Soffia un’aria nuova. Un entusiasmo rinato anche fuori dal campo. L’idea di un progetto triennale da portare avanti a Formello, facendo crescere il talento un po’ alla volta. Plasmando i calciatori, migliorandoli, garantendo un valore aggiunto attraverso il gioco. La Grande Bellezza vista in un primo tempo da favola con il Feyenoord, ma anche nell’interpretazione memorabile con l’Inter. Ha un’anima la Lazio. E’ tosta, riconoscibile. Difficile da battere quando riesce a tenere il campo e la fase difensiva con la stessa applicazione per 90 minuti. Se ne sono accorti i mostri del Napoli, costretti a sbattere sul muro sino all’inizio della ripresa. Non ci fosse stata la Lazio compatta di oggi, sarebbe finita tanti a pochi e con un passivo più umiliante di quello a cui è stato sottoposto in Champions il Liverpool di Klopp. Quella scambiata per una brutta prova, era stata invece la conferma dello spessore dell’attuale gruppo. Con alcuni limiti, ovvio, e altrettante criticità in un paio di ruoli. Ma totalmente attratto e proiettato verso una stagione fantastica su tre fronti.