Lazio, infortunio Lazzari: "Risentimento al flessore"

ROMA - C'è una nota stonata nel successo sul Verona per la Lazio, che durante il match vinto 2-0 all'Olimpico ha dovuto sostituire Lazzari per infortunio. Uno stop che preoccupa il tecnico Maurizio Sarri, la cui speranza è che il problema del terzino non sia grave e di conseguenze sia breve il suo periodo di assenza.