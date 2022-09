Immobile più di Batistuta, un segnale per Mancini

ROMA - Ci sono partite sporche, quasi insopportabili, che spesso non riesci a vincere e che qualche volta puoi anche perdere, per questo il successo della Lazio contro il Verona assume un valore che va ben oltre i tre punti e il salto in alto in classifica. Dimostra che Sarri e la squadra hanno imboccato la strada giusta, in piena sintonia di pensiero: ci è voluto un anno e anche una rivoluzione estiva quasi inaspettata ma adesso, finalmente, esiste la sensazione che si sia aperto un ciclo importante, targato Mau. Non era facile abbattere la roccaforte di Cioffi, nell’uomo contro uomo vincevano sempre i veneti e Immobile stava passando un altro pomeriggio d’ansia, con le spalle alla porta in attesa di qualche pallone decente da giocare: la Lazio non ha perso la pazienza e proprio in questo ha dimostrato di avere la struttura di un gruppo solido, capace anche di difendere collettivamente e di arginare i contropiedi del Verona con l’aiuto di Casale, uno dei grandi ex, addirittura al debutto stagionale.