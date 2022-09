Lazio, l’amore dei tifosi e altri abbonamenti: la campagna riapre una settimana

ROMA - La Lazio riapre la campagna abbonamenti “Avanti insieme” per la terza volta. C’è voglia di sfruttare l’entusiasmo di questo incoraggiante inizio di stagione positivo sotto il punto di vista dei risultati, ma soprattutto dell’amore dei tifosi laziali per la squadra. L’apertura iniziale era avvenuta in estate, poi la mossa di riaprire le vendite delle tessere dopo l’esordio con il Bologna (14 agosto). Ora altra parentesi che durerà una settimana. Finora sono state sottoscritte 24.917 tessere, entro un paio di giorni i tifosi avranno nuovamente la possibilità di assicurarsi un posto per le 15 partite casalinghe di campionato rimaste (più la prima di Coppa Italia). Prezzi ovviamente rimodulati, vanno tolti i match già giocati: Bologna, Inter, Napoli e Verona.