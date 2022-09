Europa League, la doppia missione del tifo laziale

ROMA - Il sostegno per la Lazio continua a essere esportato lontano da Roma. Una doppia trasferta precede la sosta della Serie A, la prima in programma domani a Herning, la seconda domenica a Cremona. I laziali, dopo aver trasformato lo stadio Olimpico in un fattore a favore, hanno davanti altre due partite prima dello stop del campionato. Saranno in 200 a seguire la squadra di Sarri in Danimarca contro il Midtjylland, non potevano essere di più: c'erano poche disponibilità per il settore ospiti dell'MCH Arena, completamente esaurita visto il fascino del confronto con un'italiana. Saranno 9.430 spettatori totali, è la capienza massima per l'Europa League. Ieri mancavano giusto qualche centinaio di biglietti per raggiungere il sold out. Una volta archiviata la gara europea, ci sarà poi l'ultima tappa della parentesi in corso. Per Cremonese-Lazio (fischio d'inizio domenica alle 15) è già esaurito il settore ospiti dello "Zini": 2.450 tagliandi staccati nel giro di pochissimi giorni, tanto che alcuni tifosi avrebbero optato per l'acquisto di un biglietto nei settori adiacenti.